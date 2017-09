Veel plaatsen in Nederland én in Duitsland hebben een band met het Huis van Oranje-Nassau. De circa 3.000 km lange Oranjeroute verbindt al die historische Oranje-hoogtepunten, variërend van kastelen die de Oranjes in bezit hebben gehad, tot paleizen waar echtgenoten of echtgenotes van Nederlandse vorstinnen en vorsten zijn opgegroeid. U kunt de route ook prima in etappes met de auto of de fiets bereizen.

Oude kastelen, schilderachtige stadjes, indrukwekkende tuinen en parken: de Oranjeroute biedt het allemaal. Bezoek bijvoorbeeld Bad Arolsen, waar de latere koningin Emma is geboren en opgegroeid. Of verdiep u in Nassau waar het Nederlandse koningshuis een deel van de naam aan te danken heeft. In Hitzacker treedt u in de voetsporen van prins Claus en kunt u een bezoek brengen aan de Prins-Claus-kamer in het museum Altes Zollhaus.

Ontdek nu de Oranjeroute, met de auto of met de fiets, en stel hier uw eigen route samen.

Foto: Touristik-Service Bad Arolsen