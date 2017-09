DEN HAAG – De burgemeesters van de vier grote steden zwaaien dinsdag niet zoals gebruikelijk op Prinsjesdag naar de koets met de koning en koningin. Ze zien hier van af vanwege de situatie rondom de ernstig zieke burgemeester Eberhard van der Laan, bevestigde een woordvoerder van de Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren na een bericht hierover in Het Parool.

Van der Laan maakte maandag in een brief aan alle Amsterdammers bekend dat hij is uitbehandeld en zich heeft ziek gemeld. Ollongren vervangt hem de komende tijd.

Amsterdam neemt dinsdag het voorzitterschap over van Den Haag voor de G4, het samenwerkingsverband waarin ook Utrecht en Rotterdam zitten. Volgens de zegsman zal Ollongren in haar toespraak kort stilstaan bij het bericht van Van der Laan.