OTTAWA – De vertrekkende gouverneur-generaal van Canada, David Johnston, vindt dat zijn landgenoten goed moeten nadenken over de vraag of ze de monarchie willen inruilen voor een andere staatsvorm. Johnston, die op 2 oktober na zeven jaar zijn ambt neerlegt, zei dat in zijn afscheidsinterview met weekblad Maclean’s.

“Er is voortdurend debat over de rol van de monarchie in Canada, en dat hoort ook zo in een democratie”, aldus de gouverneur-generaal die koningin Elizabeth in het Noord-Amerikaanse land vertegenwoordigt. Het overlijden van de nu al 65 jaar regerende vorstin zal de discussie doen oplaaien, maar Johnston waarschuwt voor al te overhaast handelen.

“Ik heb er regelmatig gesprekken over, ook met schoolkinderen. Canada heeft zich de afgelopen 150 jaar steeds ontwikkeld. We hebben veranderingen aangebracht wanneer dat nodig was, ook in de wijze waarop we onszelf besturen. Maar wees je altijd bewust van wat je wilt, en als je verandert, wat dat betekent en wat je er voor terugkrijgt”, zei Johnston, in 2015 in Ottawa nog gastheer van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

“Als je rond de wereld kijkt en tien landen moest noemen met een landsbestuur dat voldoet aan de wensen van de meerderheid van de bevolking en dat ook vertrouwen geniet, dan heb je waarschijnlijk Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië op je lijstje staan. En wat hebben die landen gemeen? Het zijn allemaal constitutionele monarchieën met een levendige parlementaire democratie. Dat is wellicht zo slecht nog niet”, stelde Johnston.