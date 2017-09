DEN HAAG – In de binnenstad van Den Haag is het al aardig druk met mensen die komen kijken naar de koninklijke stoet, die aan het begin van de middag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gaat. Duizenden hebben een plekje gevonden langs de route die de Glazen Koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima straks rijdt.

Dankzij het fraaie weer hebben velen hun jas uitgedaan en hier en daar zijn ook mensen in T-shirts zichtbaar. Vijf vrouwen uit Staphorst hebben zich in hun traditionele klederdracht gestoken; zij hebben voor het eerst een plaatsje in de Ridderzaal bemachtigd.

In de stad heerst een gemoedelijke sfeer. Wel is er veel politie op de been. Op strategische plaatsen zijn stevige hekken neergezet als extra bescherming en het publiek heeft het verzoek gekregen geen grote tassen of rugzakken mee te nemen.

Noordeinde

Voor Paleis Noordeinde, waar de koninklijke stoet om 13.00 uur vertrekt, staan een paar honderd mensen. Ook op de tribunes op het Lange Voorhout en het Plein en achter de dranghekken langs de route hebben velen al een plekje gevonden.

De gemeente Den Haag trof dinsdagochtend vroeg de laatste voorbereidingen. Zo zijn er matten neergelegd en is zand gestrooid op de route om te voorkomen dat de paarden uitglijden.