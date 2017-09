DEN HAAG – De kledingkeuze van koningin Máxima op Prinsjesdag is een compliment voor het Brusselse modehuis Natan van de Belgische ontwerper Edouard Vermeulen. Dit zegt Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima.

”In de tijd dat Máxima nog prinses was koos ze op Prinsjesdag regelmatig voor een japon van Natan. Maar de afgelopen vijf jaar koos ze voor Dutch design met ontwerpen van Jan Taminiau en Claes Iversen. En nu dus weer Natan. Dat is een logische keuze, gezien 60 procent van haar garderobe van Natan is. Dat ze nu opnieuw voor Edouard Vermeulen kiest, op zo’n belangrijke dag als Prinsjesdag, is een compliment voor hem en laat zien dat hij veel voor haar betekent op modegebied.”

Máxima droeg op Prinsjesdag een klassieke A-lijnjapon vervaardigd uit een transparante brokaat met grove bloemen in een aquamarijn kleur. Volgens Josine zag ze de stof van de japon eerder in het lichtroze tijdens het staatsbezoek aan Italië.

Josine had niet verwacht dat koningin Máxima en prinses Laurentien beiden kozen voor japon in een pastelkleur, waardoor ze sterk op elkaar leken. “Dat zal toeval zijn. Er gaan verhalen rond dat Máxima wegens Sint-Maarten of het overlijden van haar vader gekozen zou hebben voor een ingetogen kleur, maar zo’n jurk wordt maanden van tevoren gemaakt. Ik geloof dat het gewoon een kleur is die ze mooi vindt en die in de collectie van Natan zit.”

Anders dan vorig jaar droeg Máxima een kleine hoed zonder rand, wat de zichtbaarheid verhoogt voor fotografen en mensen langs de route. Josine merkt nog op dat Máxima een bijzondere broche droeg. “Tijdens een recent bezoek van de president van Mozambique droeg koningin Máxima een onbekende diamanten strikbroche. Vandaag draagt ze hem opnieuw, maar ditmaal met een aquamarijn als pendant. De herkomst van de bovenkant van de broche is echter onbekend.”