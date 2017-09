NEW YORK – Koning Abdullah van Jordanië en zijn Marokkaanse collega koning Mohammed V spreken dinsdag niet tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Beide vorsten stonden op de rol voor de ochtendsessie, waarin eerder ook de Amerikaanse president Donald Trump het woord voerde.

Koning Abdullah en zijn zoon kroonprins Hoessein waren wel in de vergaderzaal maar waarom Abdullah niet meer op de sprekerslijst staat, is niet duidelijk. De Marokkaanse koning heeft vaker op het laatste moment verstek laten gaan. Op de lijst hebben overigens meer verschuivingen plaatsgevonden. Zo voert minister-president Mark Rutte woensdag eerder het woord dan oorspronkelijk gepland, meteen na de Iraanse president Hassan Rouhani.

Van de koninklijke sprekers zijn er nu nog drie over: emir Tamim van Qatar en prins Albert van Monaco op dinsdag en koning Mswati III van Swaziland op woensdag.