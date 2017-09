DEN HAAG – De ogen mogen op Prinsjesdag dan op Den Haag gericht zijn, in ons hart en gedachten zijn we in de eerste plaats bij de inwoners van Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, de traditionele aftrap voor een nieuw parlementair jaar.

“We leven intens mee” met de eilanders die zo zwaar zijn getroffen door de verwoestende kracht van orkaan Irma, zei Willem-Alexander in de Ridderzaal. Juist in moeilijke omstandigheden wordt volgens hem de verbondenheid zichtbaar van het Koninkrijk waar de Bovenwindse Eilanden en Nederland beide toe behoren. De regering zal doen wat in haar vermogen ligt om de acute nood te lenigen, verzekerde hij. De eilanden staan er bij de wederopbouw niet alleen voor.