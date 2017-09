NEW YORK – Koningin Máxima staat dinsdag voor een lange dag. Allereerst zijn er de beslommeringen rond Prinsjesdag. De koningin heeft daarbij weliswaar slechts een ondersteunende en ornamentele rol, maar ze wil op deze hoogtijdag goed voor de dag komen.

Meteen na terugkeer op paleis Noordeinde, wanneer de laatste Oranje-klanten voor het hek zijn uitgezwaaid, moet bij de koningin de knop om. Dinsdagavond nog – in Nederland is het dan al woensdag – wordt ze verwacht bij het Goalkeepers Global Awards Dinner in het Lincoln Center in New York. Dat wordt onder meer ondersteund door Unicef en de Bill en Melinda Gates Foundation.

Het tijdsverschil van zes uur werkt in het voordeel van Máxima, die na aankomst op het vliegveld van New York meteen in de gereedstaande auto kan stappen om zich onder begeleiding naar Manhattan te laten brengen voor het diner waarbij onder anderen ook prinses Mabel en de Deense kroonprinses Mary aanwezig zijn.

Tijdens de bijeenkomst, onderdeel van ‘Werelddoelen week’, worden aanstormende leiders en rolmodellen onderscheiden, maar krijgt ook de Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf een prijs.