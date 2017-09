NEW YORK – Prinses Mabel kon maandagavond (lokale tijd) terugkijken op een uitstekende eerste dag van haar verblijf in New York. In de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar dinsdag staatshoofden en regeringsleiders in een zesdaagse spreekmarathon aan het woord komen, boekte ze zichtbaar vooruitgang in de strijd tegen kindhuwelijken.

De prinses, directeur en oprichter van Girls Not Brides, bracht het nieuws zelf enthousiast naar buiten na het bijwonen van een door Zambia georganiseerd en ook door minister Lilianne Ploumen bijgewoond zogenoemd ‘high level side event’ om het uitbannen van kindhuwelijken in Afrika voor het jaar 2030 te bespoedigen. Maar liefst drie Afrikaanse presidenten namen deel aan de discussie. Mabel, met lichte ironie: ,,Het was de eerste keer dat drie mannelijke Afrikaanse presidenten een uur lang bij een discussie over dit onderwerp aanwezig waren.”

Niet zonder succes overigens. ,,De presidenten van Zambia, Oeganda en Malawi benadrukten dat goed onderwijs voor meisjes essentieel is om een einde te maken aan het gebruik dat meisjes op jonge leeftijd moeten trouwen”, zei Mabel. In Malawi huwt de helft van alle meisjes voor hun achttiende jaar, één op de negen is op haar vijftiend als getrouwd met alle schadelijke gevolgen voor gezondheid, opleiding en economische ontwikkeling van dien.

President Edgar Lungu van Zambia en zijn collega Peter Mutharika uit Malawi beloofden voor 2030 aan de praktijk een einde te hebben gemaakt. Daarvoor is niet alleen landelijke wet-en regelgeving nodig maar op lokaal niveau moeten ook stamoudsten worden ingeschakeld om aan het aloude gebruik een halt toe te roepen. ,,Om grote veranderingen tot stand te brengen zijn grote golven nodig, maar grote golven bestaan uit vele kleine druppels. Kleine stappen dus”, citeerde de prinses de Zuid-Afrikaanse emeritus aartsbisschop Desmond Tutu.