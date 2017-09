NEW YORK – Nobelprijswinnares Malala Yousafzai heeft prinses Mabel maandagavond tijdens een bijeenkomst in New York bedankt ,,voor alles dat ze doet om op de hele wereld meisjes te helpen.” Mabel strijdt met de mede door haar opgerichte koepelorganisatie ‘Girls Not Brides’ voor het uitbannen van kindhuwelijken. Jaarlijks trouwen wereldwijd vijftien miljoen meisjes voor hun achttiende verjaardag.

Malala was samen met Wereldbank-president Kristalina Georgieva eregast op de bijeenkomst in het hoofdkwartier van de Ford Foundation, de goede doelentak van het Amerikaanse automobielbedrijf. Daar werd gesproken over de geboekte vooruitgang en werden nieuwe coalities gesmeed en afspraken gemaakt om het beëindigen van kindhuwelijken internationaal hoog op de agenda te krijgen en te houden.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar 193 landen op vaak het hoogste niveau met staatshoofd of regeringsleider bijeenkomen, is daarvoor de juiste gelegenheid. Mabel, maar ook ‘troetelkind’ Malala, snellen dan deze week van vergadering naar netwerkevenement of bespreking. ,,Het zijn lange dagen en het is veel werk”, bekende de prinses.

Rapport

De Wereldbank had dankzij Georgieva een belangrijke bijdrage geleverd door een rapport op te stellen waaruit de economische schade blijkt die landen lijden waar kindhuwelijken veel voorkomen en daardoor meisjes worden uitgesloten van een goede opleiding of ontplooiingsmogelijkheden. ,,Dat loopt in de miljarden. Een argument waar vaak eerder naar wordt geluisterd dan emotionele of morele redenen”, zei Georgieva.

Malala had tijdens haar campagne voor onderwijs voor meisjes gemerkt dat kindhuwelijken daarvoor vaak een obstakel vormden. ,,Meisjes die op hun veertiende trouwen en een kind krijgen, gaan niet meer naar school”, aldus Malala tijdens een korte, door prinses Mabel geleide forumdiscussie. Vandaar dat de twintigjarige Pakistaanse zich nadrukkelijk aansloot bij het werk van Mabel, die op haar beurt lid is van het bestuur van het Malala Fonds.