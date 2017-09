SCHIPHOL – Koningin Máxima is dinsdagmiddag met ruim een half uur vertraging van Schiphol vertrokken naar New York. Daar wordt ze dinsdagavond verwacht bij het feestelijke Global Goals Awards Dinner in het Lincoln Center.

De verwachte aankomsttijd van de KLM-vlucht is rond half acht lokale tijd. Aangezien Máxima en de eveneens meevliegende minister-president Mark Rutte niet hoeven aan te schuiven in de lange rijen voor de Amerikaanse immigratie, kan de koningin nog op tijd aan tafel aanzitten. Ook prinses Mabel en kroonprinses Mary van Denemarken zijn bij het diner.

Máxima gaat naar New York in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken. Woensdag overhandigt ze secretaris-generaal António Guterres van de VN haar jaarverslag. Premier Rutte en premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao zijn daar ook bij.

De Verenigde Naties houden deze week hun algemene vergadering. Rutte spreekt woensdag de 192 mede-lidstaten toe.