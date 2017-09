NEW YORK – Koningin Máxima heeft woensdagmorgen een ingelast gesprek gehad met Ivanka Trump, dochter en adviseur van de Amerikaanse president en succesvol ondernemer. De koningin heeft Ivanka in april ook al ontmoet tijdens een vrouwentopconferentie in Berlijn in het kader van het Duitse voorzitterschap van de G20.

Toen lanceerde bondskanselier Angela Merkel het idee om een fonds – Women Entrepeneurs Finance Initiative – op te richten waarmee wereldwijd vrouwelijk ondernemerschap kan worden bevorderd, ondersteund en gestimuleerd. Bij de G20 in juli in Hamburg zijn de plannen verder uitgewerkt en is het fonds onder beheer van de Wereldbank ingesteld.

Ivanka Trump wilde met koningin Máxima verder van gedachten wisselen over het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap en de economische ontwikkeling van vrouwen, onderwerpen waar de koningin veel mee te maken heeft in haar functie als VN-advocaat op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.