NEW YORK – New Yorkers vervloeken de ‘hell week’ in september wanneer staatshoofden en regeringsleiders met vele tientallen gelijk naar de stad komen voor het circus dat Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heet. In die week ligt het verkeer in de wijde omtrek van het hoofdkwartier van de volkerenorganisatie stil.

Straten zijn afgesloten om als parkeerruimte te dienen voor de autostoet van presidentiële delegaties, of om vrije doorgang te bieden aan de talrijke autocolonnes met hoogwaardigheidsbekleders. De Amerikaanse president Donald Trump maakte deze week van de gelegenheid gebruik om weer eens een paar dagen thuis te slapen in zijn Trump Tower, met als gevolg dat alle stratenblokken rond het gebouw waren afgesloten.

De Algemene Vergadering, waar elk van de 193 lidstaten zijn zegje mag doen – namens Nederland was minister-president Mark Rutte woensdagmiddag (lokale tijd) aan de beurt – is de façade waarachter honderden veel belangrijker bilaterale ontmoetingen plaatsvinden. Zo ontmoetten de Israëlische premier en Egyptische president elkaar dinsdag buiten de grote vergaderzaal, en had Trump onder meer een ingelast onderhoud met de Jordaanse koning Abdullah. Die liet daarvoor zijn speech schieten. Zoon kroonprins Hoessein mag die nu donderdag uitspreken.

Speciaal pleitbezorger

Het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal ligt ook buiten de grote vergaderzaal. Zij heeft een lange lijst van korte gesprekken met regeringsleiders, staatshoofden en vertegenwoordigers van VN-organisaties in de uithoeken en wandelgangen van het VN-gebouw. Zo ontmoet ze later woensdag Sheikha Hasina, de premier van Bangladesh, om bij te praten over de vorderingen die het land maakt met het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Het is een vervolg van het werkbezoek dat de koningin in 2015 bracht aan Bangladesh.

De koningin moet woensdagavond haar jaarverslag inleveren en tussendoor woont ze in het Plaza hotel een door Bloomberg georganiseerde conferentie bij over inclusieve financiering, om ook grote bedrijven aan te sporen en te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan dit ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Máxima maakt om daar te komen dankbaar gebruik van de afgezette straten, omdat de opeenstapeling van netwerkbijeenkomsten, conferenties en diners anders niet mogelijk zou zijn.