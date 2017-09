Koningin Máxima is woensdagmorgen (lokale tijd) één van de sterattracties en sprekers bij de zogenoemde Goalkeepers-bijeenkomst in het Lincoln Center in New York. De koningin wordt in één adem genoemd met de Amerikaanse oud-president Barack Obama, de Canadese premier Justin Trudeau, koningin Rania van Jordanië en Nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

Het evenement wordt georganiseerd door de stichting van Bill en Melinda Gates en is bedoeld om een nieuwe generatie leiders aan te sporen om zich met overgave in te zetten in de strijd tegen armoede en ziekten. Die strijd is nodig wil de wereld in 2030 de twee jaar geleden op de verjaardag van de Verenigde Naties afgesproken zeventien ontwikkelingsdoelen ook daadwerkelijk bereiken.

“Vooruitgang is mogelijk, maar niet onvermijdelijk. De wereld heeft grote stappen gezet, maar verdere vooruitgang wordt onder meer bedreigd door de onrust in de wereld en de bezuinigingen op budgetten voor ontwikkeling”, aldus de organisatie.

De bijeenkomst, waarbij ook minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en prinses Mabel aanwezig zijn, is voor Máxima de eerste in een lange reeks woensdag. Aan het einde van de dag heeft ze een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres, aan wie ze haar jaarverslag overhandigt over haar werk als zijn speciaal pleitbezorger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten.