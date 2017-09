NEW YORK – Koningin Máxima heeft woensdagmorgen in New York een korte pitch gehouden over het belang van technologie bij het toegang verschaffen tot financiële diensten. De koningin deed dat in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering.

Máxima had twee minuten spreektijd bij het zogenoemde Goalkeepers-evenement, dat verspreid over een aantal dagen door de stichting van Bill en Melinda Gates is georganiseerd. Bill en Melinda Gates, die met hun geld ook het VN-werk van de koningin ondersteunen, luisterden toe hoe Máxima vertelde hoe bijvoorbeeld met mobiel bankieren veel meer mensen toegang kunnen krijgen tot financiële diensten.

Over de dag verspreid komen verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen aan bod tijdens de Goalkeepers-bijeenkomst. Prinses Mabel was woensdagmorgen bij de eerste sessie, over de kracht van vrouwenbewegingen waar ook Nobelprijswinnares Malala het woord voerde.

Obama

Later woensdag houdt de Amerikaanse oud-president Barack Obama een toespraak en komt de Jordaanse koningin Rania voor een paneldiscussie over hoe de zeventien ambitieuze doelen voor het jaar 2030 kunnen worden bereikt.

Máxima vertrok meteen na haar korte toespraak naar haar hotel voor een ontmoeting met presidentsdochter Ivanka Trump, die ze eerder dit jaar in Berlijn ook al heeft gesproken.