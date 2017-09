Máxima op tijd in New York voor feestdiner

NEW YORK – Koningin Máxima heeft dinsdagavond (lokale tijd) in de Gotham Hall in New York het door Unicef en de stichting van Bill en Melinda Gates georganiseerde ‘Goalkeepers Global Awards Dinner’ bijgewoond. Máxima kwam rechtstreeks van het vliegveld naar Broadway, waar de bel voor de eerste gang van het prijswinnaarsdiner net had geklonken toen ze arriveerde.

In de schaars verlichte feestzaal werd stilgestaan bij het werk van ‘doelbewaarders’ of ‘goalkeepers’, jonge mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van de zeventien in 2015 door de wereldgemeemschap afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. ,,Afspraken maken is één ding, maar deze ook nakomen en de voornemens uitvoeren is een andere zaak”, aldus Melinda Gates, gastvrouw van het diner.

Met haar stichting wil ze dan ook initiatieven belonen die de verschillende doelen een stapje dichterbij brengen, zoals Felix Manyogote uit Tanzania die werkt aan het verminderen van sterfte bij geboorten en onder jonge kinderen en Bernard Coulibally uit Mali die in zijn prefectuur chronische ondervoeding wist te reduceren. Hij ontving zijn onderscheiding uit handen van de Deense kroonprinses Mary, die evenals prinses Mabel het diner bijwoonde.

President Ellen Johnson Sirleaf van Liberia, in 2011 mede-ontvanger van de Nobelprijs voor de de vrede, ontving de ‘Global Goalkeeper Commendation’. Ze kreeg het eerbetoon onder meer voor haar bijdrage aan het tot stand brengen van en de aanvaarding van de baanbrekende ontwikkelingsdoelen.