Prins Edward, de jongste zoon van koningin Elizabeth, en zijn vrouw Sophie reizen begin volgende maand af naar Brunei. Daar vertegenwoordigen de twee de Britse vorstin tijdens de viering van het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah.

De Britse High Commissioner van Brunei was donderdag “verheugd” de komst van Edward en Sophie aan te kunnen kondigen. “De graaf en gravin van Wessex en zijne majesteit hebben een zeer nauwe en persoonlijke relatie”, schreef de High Commissioner op Facebook. Sultan Hassanal Bolkiah was in 1999 te gast op de bruiloft van Edward en Sophie. Het stel vertegenwoordigde Elizabeth ook tijdens de viering van het zilveren regeringsjubileum van de sultan.

De sultan van Brunei zit volgende maand vijftig jaar op de troon van het Zuidoost-Aziatische land, dat deel uitmaakt van het Gemenebest van Naties waarvan koningin Elizabeth hoofd is. Sultan Hassanal Bolkiah volgde op 5 oktober 1967 zijn afgetreden vader op. De 71-jarige sultan is na koningin Elizabeth de langst regerende monarch ter wereld.