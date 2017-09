Koningin Máxima zat woensdag voor de tweede keer in een paar maanden tijd om de tafel met Ivanka Trump. Máxima maakte indruk op de dochter en adviseur van de Amerikaanse president, blijkt uit berichten die Ivanka na afloop van het gesprek op social media plaatste.

“Inclusieve financiering is de sleutel om vrouwen wereldwijd sterker te maken. Bedankt koningin Máxima voor uw onvermoeibare toewijding”, schreef Ivanka op Twitter en Instagram bij een foto van haarzelf en de koningin. Máxima is sinds 2009 speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering en ontwikkeling.

De koningin, die momenteel in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, had woensdag een ingelast gesprek met Ivanka Trump. De twee troffen elkaar in april ook al tijdens een vrouwentopconferentie in Berlijn.