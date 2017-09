Koning Willem-Alexander is woensdag 15 november bij een feestelijke bijeenkomst in Lelystad, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst op het stadhuis worden de eerste bewoners van Lelystad ontvangen. De koning spreekt met deze pioniers en onthult een gedenkteken. Schoolkinderen presenteren er vlaggen die ze hebben gemaakt.

Lelystad, de hoofdstad van de provincie Flevoland, is genoemd naar ingenieur Cornelis Lely, de bedenker van het Zuiderzeeproject en grondlegger van de provincie Flevoland. Na de drooglegging van Oostelijk Flevoland werd in 1965 gestart met de bouw van Lelystad. In september 1967 arriveerden de eerste bewoners. De stad telt nu ruim 77.000 inwoners.