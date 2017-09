APELDOORN – Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bezoek gebracht aan Omnizorg-Apeldoorn. Hij kreeg daar een rondleiding door de tuin die is aangelegd voor buurtbewoners en cliënten van de stichting.

Omnizorg-Apeldoorn ondersteunt mensen met een verslaving of psychiatrische problemen die dak- of thuisloos zijn geraakt of een combinatie aan problemen hebben. In het verleden bleek het lastig te zijn deze doelgroep met de buurt te verbinden. De aanleg van een gezamenlijke tuin heeft daar verandering in gebracht. De cliënten verzorgen de tuin.

Naast een rondleiding door het groen sprak koning Willem-Alexander ook met buurtbewoners en cliënten over het project en wat het voor hen betekent.

Het project valt onder het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het fonds.