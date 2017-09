Koningin Máxima heeft woensdagmiddag (lokale tijd) een korte ontmoeting gehad met de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luis Videgaray Caso. In de wandelgangen van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York betuigde ze persoonlijk haar medeleven met de slachtoffers van de zware aardbeving dinsdag in Mexico. Het Nederlandse koningspaar had dit eerder op de dag ook al gedaan in een verklaring.

Máxima en de bewindsman kennen elkaar al jaren. Voor zijn aanstelling op Buitenlandse Zaken begin dit jaar was Videgaray minister van Financiën. In die hoedanigheid werkte hij met de koningin aan de verbetering van de toegang tot financiële diensten in Mexico en het opstellen van een nationaal plan van aanpak.

Máxima was daarvoor zowel vorig jaar als twee weken geleden in Mexico. Bij haar laatste bezoek werd het zuiden van het Noord-Amerikaanse land al getroffen door een zware aardbeving, die op het vliegveld van de hoofdstad het vliegtuig waarin de koningin klaar zat voor vertrek naar Nederland stevig door elkaar schudde.

De ingelaste flitsontmoeting met Videgaray was ingepast tussen een gesprek met een Indonesische delegatie en met premier Sheikha Hasina van Bangladesh, die vanwege het tijdens de VN-week hopeloze verkeer in New York iets later dan gepland arriveerde. Met Hasina besprak de koningin in haar VN-functie de vooruitgang in Bangladesh op het ook daar beter toegankelijk maken van financiële diensten.