Koningin Máxima heeft woensdagavond in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York haar jaarverslag overhandigd aan secretaris-generaal Antonio Gutteres. Ze deed dat in haar hoedanigheid als zijn bijzondere pleitbezorger voor bevordering van toegankelijkheid tot financiële diensten. Het was de eerste keer dat de koningin haar rapportage aanbood aan Gutteres. De Portugees is begin dit jaar aangetreden als opvolger van Ban Ki-moon.

Máxima werd nadrukkelijk verwelkomd in haar VN-capaciteit. Bij het poseren met Gutteres ontbrak dan ook de Nederlandse vlag, hoewel daarna minister-president Mark Rutte, de ministers Bert Koendrers en Lilianne Ploumen en premier Eugene Rhuggenraath van Curaçao zich bij hen voegden voor de traditionele handenschudfoto. Gutteres toonde zich daarbij van zijn royale kant want meestal poseert hij alleen met een staatshoofd of regeringsleider.

Daarna begaf het gezelschap zich naar een andere kamer voor een kort onderhoud. Anders dan Ban Ki-moon ontvangt Gutteres niet in zijn kantoor op de 38ste verdieping van het Vn-gebouw, om daar de dagelijkse werkzaamheden door de stroom bezoekers niet te veel te verstoren. De secretaris-generaal trekt gemiddeld zo’n vijftien minuten uit voor de ontmoetingen.