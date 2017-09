Het pamflet ‘In vrijheid blijven geloven’ van prinses Mabel is sinds donderdag opnieuw verkrijgbaar. Het werk was enkele jaren niet leverbaar, maar uitgeverij Querido Fosfor brengt het vanwege de actualiteit opnieuw uit.

”Zijn wij zo gewend aan onze vrijheid dat wij ons niet meer bewust zijn van de waarde en de kwetsbaarheid ervan”, vraagt Mabel aan zichzelf en de lezer in het pamflet, dat in 2007 verscheen. ‘In vrijheid blijven geloven’ is volgens de uitgever een prikkelend en filosofisch pamflet over vrijheid en verdraagzaamheid.