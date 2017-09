AMSTERDAM – Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag het nieuwe kantoor van Simavi in Amsterdam geopend. De ontwikkelingsorganisatie was hiervoor negentig jaar in Haarlem gevestigd en is nu terug in de stad waar ze in 1925 werd opgericht. De prinses woonde een bijeenkomst bij waar het ging over de impact van de ontwikkelingshulp en ze bezocht een foto-expositie.

Simavi zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid van mensen, veilig drinkwater, goede hygiëne en schone toiletten. Daarnaast richt Simavi zich in haar aanpak op onder meer seksuele gezondheid en rechten, zoals het recht op producten voor menstruatie en voorbehoedsmiddelen, veilige zwangerschappen en toegang tot klinieken waar veilige abortussen kunnen plaatsvinden.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Simavi. Eerder vervulden koningin Juliana en koningin Wilhelmina die rol ook al.