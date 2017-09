HEERENVEEN – Prins Bernhard wijkt volgend jaar met zijn Hollandse 100, het sportieve evenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfklierkanker, uit naar Friesland. Het schaatsonderdeel vindt op zondag 18 maart plaats in Thialf en gefietst wordt er door het wijdse Friese landschap. De eerste drie edities van De Hollandse 100 werden gehouden in Flevoland, in en rond Biddinghuizen.

“De afgelopen jaren hebben we met veel plezier samengewerkt met Flevonice, maar door de planning van de voorjaarsvakantie kon dat in 2018 niet; we moesten op zoek naar een andere locatie. Dat dit Thialf zou worden durfden we alleen maar te dromen!”, aldus prins Bernhard vrijdag in een persmededeling. “Een unieke kans om te schaatsen op het heilige ijs van Thialf en te fietsen door het prachtige Friese landschap.”

Directeur Marc Winters van Thialf had naar eigen zeggen weinig bedenktijd nodig. Voor Thialf was het geen lastige keuze. “We zijn ‘grutsk’, zoals ze in Friesland zeggen, dat wij gastheer mogen zijn van dit mooie event en zo ons maatschappelijke steentje kunnen bijdragen.” Bij de laatste editie van De Hollandse 100 brachten de meer dan vijfhonderd deelnemers samen ruim 400.000 euro aan donaties bij elkaar door 10 kilometer te schaatsen en 90 kilometer te fietsen.