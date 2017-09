NEW YORK – De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft donderdag namens zijn vader, zijn generatiegenoten en het Jordaanse volk de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Hoessein (23) kreeg na zijn bevlogen, soms zeer persoonlijke en goed voorgedragen betoog een warm applaus uit de overigens slecht bezette vergaderzaal.

Kroonprins Hoessein had de spreekbeurt van zijn vader koning Abdullah overgenomen. Die stond oorspronkelijk dinsdagmorgen al op de rol, kort na de Amerikaanse president Donald Trump. Maar toen die plotseling een gaatje in zijn agenda vrijmaakte voor een ontmoeting met de Jordaanse vorst, liet Abdullah zijn beurt voorbijgaan en werd er later op de ellenlange sprekerslijst een plaatsje vrijgemaakt voor de kroonprins.

Hoessein zorgde voor een fris en inspirerend eigen geluid, dat extra opviel tussen de talrijke monologen van veel oudere en meer bedaagde presidenten en premiers. ”Ik sta voor u als een lid van de grootste generatie jonge mensen uit de geschiedenis van de wereld”, aldus de in het Engels sprekende kroonprins. ”Net als elke generatie hebben we de collectieve wijsheid en algemene normen en waarden doorgekregen van onze ouderen. En net als anderen voor ons, worstelen we vaak om die waarden in overeenstemming te brengen met de huidige werkelijkheid.”

Uitdagingen

De kroonprins sprak over de uitdagingen van zijn generatie, maar ook over de uitdagingen waarmee het bijna louter door vijanden en conflictgebieden omringde Jordanië mee te maken heeft. Zoals de 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen, en het wegvallen van handelspartners als Irak en Syrië, en moeheid bij donorlanden die geen geld meer over hebben om te helpen met de opvang van vluchtelingen.

”Wij gebruiken onze geweren om vluchtelingen te beschermen, waar anderen geweren gebruiken om vluchtelingen tegen te houden”, zei Hoessein onder luid applaus. ”Hoe kan het dat de wereld vorig jaar 1,7 biljoen dollar uitgaf aan bewapening, maar 1,7 miljard schuldig bleef bij het nakomen van de beloften om Syrische vluchtelingen te helpen, in landen zoals Jordanië? Er zijn geen goede antwoorden.”

Er was, zo concludeerde Hoessein, geld genoeg voor het kwaad, maar niet voor het goede. Voor zijn generatie zijn de VN het geweten van de wereld, zo stelde de kroonprins, maar dat geweten staat in de ogen van de jeugd op ‘stil’. ”Het is tijd de stilte te doorbreken en antwoorden te vinden.”