VANCOUVER – De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos is op zijn 79e wereldkampioen geworden. Hij werd donderdag in Vancouver wereldkampioen zeilen in de klassieke 6M-klasse.

Juan Carlos, een fervent zeiler, nam deel aan met het zeilschip Nuevo Bribón. De boot is splinternieuw, in mei woonde de gepensioneerde koning de presentatie van het schip bij. Juan Carlos is beschermheer van het Spaanse zeilteam dat met de Nuevo Bribón deelnam aan de wereldkampioenschappen.

Het team van de Nuevo Bribón won het WK, dat sinds maandag aan de gang was, na acht races op de Stille Oceaan. Juan Carlos en zijn team wonnen volgens Belga slechts één race, maar zeilde het meest constant.