BRUSSEL – Een kwart van de Belgen zou afscheid willen nemen van de monarchie en in een republiek willen wonen. In Vlaanderen genieten koning Filip en zijn familie nog minder steun, bijna een derde van de Vlamingen kiest voor een republiek. Dat blijkt volgens Belga uit een peiling van Place Royale, het royaltyprogramma van de Franstalige commerciële zander RTL-TVi.

Een meerderheid van de Belgen, 50,6 procent, is voorstander van een puur protocollaire monarchie. De steun voor een ceremonieel koningschap is het grootst onder de Nederlandstalige bevolking. 61,2 procent van de Nederlandstaligen wil de taken van koning Filip inperken, tegen 35,3 procent van de Franstalige Belgen.

Een ruime meerderheid van de ondervraagde Belgen, 58,2 procent, is voor behoud van de monarchie. In Franstalig België loopt dat op tot 64,8 procent.

In opdracht van Place Royale ondervroeg markonderzoeksbureau iVOX duizend Belgen over de monarchie. De foutenmarge van de peiling, die tussen 12 en 14 september werd afgenomen, is 3,02 procent.