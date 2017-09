WASSENAAR – Koningin Máxima heeft voor het televisieprogramma Lang leve de muziek show bezoek gekregen van een aantal muzikale kinderen. Ze speelden op Villa Eikenhorst een stukje op hun instrumenten en praatten met de koningin over hun liefde voor muziek.

De bezoekjes vormen een vast onderdeel van het programma dat zaterdag voor het eerst op televisie is bij NPO Zapp op NPO 3. Aan het einde van de korte reportages stelt de koningin steeds een vraag, die de deelnemers in de studio moeten beantwoorden.

In Lang leve de muziek show gaan steeds drie basisschoolklassen uit één provincie met elkaar de strijd aan. Het doel is vooral om scholen te stimuleren meer met muziek te doen. De klassen strijden uiteindelijk voor een plekje in de grootse scholenband van Nederland op het Kerst Muziekgala in december in Ahoy. Daarbij is ook koningin Máxima aanwezig.

Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. In die rol zet ze zich ook in voor de stichting Meer Muziek in de Klas.