TORONTO – Prins Harry heeft als eerste Britse royal een ontmoeting met een Trump gehad sinds de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Zaterdag had hij voor de openingsceremonie van de Invictus Games in Toronto een gesprek met First Lady Melania Trump, de echtgenote van president Donald Trump.

Harry en Melania, die de Amerikaanse delegatie van de Invictus Games leidt, praatten zo’n halfuur met elkaar. De prins bedankte haar onder meer voor haar komst en vroeg haar of ze al eerder in Canada was geweest. De reis naar Toronto betekent voor Melania haar eerste officiële buitenlandse soloreis als First Lady.

Melania is niet de eerste First Lady die de Invictus Games bijwoont, het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt. Vorig jaar was Michelle Obama van de partij bij de editie in Orlando.

De Invictus Games beginnen zaterdagavond officieel. Harry is de grondlegger en beschermheer van de sportwedstrijden en blijft de hele week in Toronto. Vrijdag kwam de prins aan en nam hij gelijk de moeite om even bij de laatste voorbereidingen van het Britse team te kijken. Zo ging hij onder meer naar een training van de zwemploeg.