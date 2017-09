BRISBANE – Prins Andrew, de hertog van York, heeft tijdens zijn tour door Australië zaterdag een bezoek aan Brisbane gebracht. Hier sprak de zoon van koningin Elizabeth met de Australische minister van Innovatie en een aantal lokale ondernemers die innovatieve projecten hebben gelanceerd.

De hertog van York is de eerste Britse ´royal´ in ruim een halve eeuw tijd die het lid van het gemenebest aandoet. In 1963 bracht zijn moeder een uitgebreid bezoek aan het verre continent.

Andrew wordt vergezeld door een aantal grote Britse industriëlen. Hij werd vrijdag welkom geheten op Bond University in Queensland. Hier sprak de hertog met docenten en talentvolle studenten.