ULEFOSS – De Noorse koningin Sonja was zondagochtend aanwezig bij de viering van de verjaardagen van drie kerken in het Zuid-Noorse Ulefoss. De oorspronkelijke Holla kerk en de Romnes kerk vierden beide hun 800-jarig bestaan, de nieuwe Holla kerk bestaat 150 jaar.

De jubilea werden gemarkeerd door een feestdienst in de gemoderniseerde Holla kerk, vlakbij de ruïnes van zijn middeleeuwse voorganger. De bisschop van de regio leidde de dienst. Na de feestelijkheden in de kerk bracht de echtgenote van koning Harald een bezoek aan de Romnes kerk, een van de best bewaarde middeleeuwse kerken van Noorwegen.