BRISBANE – De Britse prins Andrew heeft zondagochtend een kerkdienst bijgewoond in de Australische stad Brisbane. In St John’s Cathedral gaf de zoon van koningin Elizabeth een lezing tijdens de mis.

De hertog van York is bezig met een tour door de oostelijke staten van Australië. Andrew is sinds maandag in het land. Hij kwam aan in Melbourne en deed afgelopen dagen de staat Queensland aan. De komende dagen bezoekt hij ook nog de steden Wollongong en Sydney.

De hertog van York was eerder nog bij de Gold Coast. Daarmee is hij de eerste Britse royal in ruim een halve eeuw tijd die het kustgebied aandoet. Andrews moeder was hier in 1963 voor het laatst.

Andrew vertrekt op 29 september. De prins gaat dan gelijk door naar het Midden-Oosten.