TORONTO – De Britse prins Harry heeft zaterdagavond (lokale tijd) de derde editie van de Invictus Games geopend in de Canadese stad Toronto. Hij verwelkomde meer dan 550 soldaten en veteranen uit 17 landen op het achtdaagse sportevenement.

”In een wereld waar zovelen van ons een reden hebben om cynisch en ongevoelig te zijn, wilde ik een manier vinden om van veteranen een schijnend voorbeeld te maken die ons kunnen laten zien dat we allemaal een rol hebben te vervullen. Dat we allemaal winnen wanneer we onze vrienden, buren en gemeenschappen respecteren. Dat is waarom we Invictus hebben gecreëerd”, zei Harry tijdens zijn openingsspeech.

De kleinzoon van koningin Elizabeth werd tijdens de openingsceremonie vergezeld door onder anderen de Canadese premier Justin Trudeau, de Amerikaanse First Lady Melania Trump en de Oekraïense president Petro Poroshenko. Ook Harry’s vriendin Meghan Markle was aanwezig. De Amerikaanse actrice zat echter een paar rijen achter haar prins.

Harry is de grondlegger en beschermheer van de Invictus Games en blijft de hele week in Toronto. Als veteraan heeft hij met eigen ogen gezien wat oorlog doet met soldaten. Om gewonde en/of zieke mannen en vrouwen uit het leger een hart onder de riem te steken, bedacht de prins de Invictus Games. De eerste editie in Londen in 2014 was een groot succes. Aan de tweede editie in Orlando in de Amerikaanse staat Florida deden vorig jaar ruim vijfhonderd atleten uit vijftien verschillende landen mee. De volgende editie zal volgend jaar plaatsvinden in de Australische stad Sydney.