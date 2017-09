TORONTO – Prins Harry is er trots op dat de door hem bedachte Invictus Games zoveel betekenen voor de deelnemers en hun families. De prins had daar vooraf al op gehoopt, zo vertelde hij tijdens een conferentie van de Canadian Institute for Military and Veterans Mental Research.

“We geloofden dat de Games echt een verschil zouden kunnen maken. En dat is nu waarheid geworden”, zei Harry. “Deelnemers, vrienden en hun familie vertellen ons nu dat de Games niet alleen levens veranderen maar ook redden.” Harry, die als veteraan met eigen ogen zag wat oorlog kan doen met soldaten, vertelde daarbij het verhaal van een Amerikaanse vrouw die haar man zag opleven dankzij de Invictus Games.

Harry bedacht in 2013 het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt. De eerste editie volgde een jaar later in Londen. Vorig jaar volgde Orlando en dit jaar is Toronto aan de beurt. Meer dan 550 soldaten en veteranen uit zeventien landen doen mee aan het achtdaagse sportevenement.