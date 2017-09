Het openhartige gesprek van Wilfried de Jong had met koning Willem-Alexander wordt mogelijk uitgeroepen tot het beste tv-interview van 2017. De Jong, die de koning sprak ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, is in de race voor de Sonja Barend Award.

De VARAgids, die de Sonja Barend Award uitreikt, noemt het gesprek met de koning een “zeer goed portret van iemand die (aanvankelijk tegen wil en dank, zo leren we) een publiek figuur is, in goede en slechte tijden”. “Na dit interview is ons beeld van de koning voorgoed (in positieve zin) veranderd.”

De Jong neemt het op tegen onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, die Thomas Dekker sprak over zijn biografie, en Jeroen Pauw, die Diederik Samsom aan de tand voelde voor het programma 5 Jaar later. De Sonja Barend Award wordt op 19 oktober uitgereikt door Sonja Barend zelf.