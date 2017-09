Per ongeluk geschoten bij Noors paleis

Een bewaker heeft dit voorjaar per ongeluk geschoten bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Tijdens een oefening op 30 april werd een schot gelost in de buurt van de stallen, liet de politie weten aan de nationale Noorse omroep NRK.

De lijfwacht nam deel aan een oefening waarbij hij zijn wapen moest trekken, toen hij de trekker overhaalde. Er vielen geen gewonden, de kogel raakte een van de muren van het paleis. Het incident is gemeld en onderzocht. Het Noorse hof wil niet reageren op het voorval.

Het is niet de eerste keer dat een bewaker van de Noorse koninklijke familie per ongeluk schiet. Vorig jaar januari was het een lijfwacht van prinses Ingrid Alexandra, de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, die onbedoeld de trekker overhaalde bij haar school.