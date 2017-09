Zaterdagavond zag Meghan Markle haar vriend prins Harry schitteren tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games. Een paar dagen eerder was het de Britse prins die zijn geliefde bewonderde tijdens haar werk. Volgens Hello! Magazine ging Harry langs op de set van Suits.

“Hij was heel informeel”, vertelde een ingewijde aan het blad. “Hij heeft enkele crewleden ontmoet en was blij zijn vriendin aan het werk te zien. Hij steunt haar in haar werk.” Meghan, die sinds 2011 te zien is als Rachel Zane in Suits, gaf Harry een rondleiding over de set. “Iedereen vond het geweldig.”

Dat de 36-jarige actrice een relatie heeft met de Britse prins, heeft ook gevolgen voor haar tegenspelers. Zo vertelde Patrick J. Adams, die in Suits Rachels geliefde Mike Ross speelt, onlangs in een interview dat hij veel kritiek over zich heen kreeg toen hij een oude foto van hem en Meghan op social media plaatste. Daarop was te zien dat hij een kus kreeg van de actrice.

De mede door Harry bedachte Invictus Games zijn in volle gang in Toronto, de Canadese stad waar Meghan woont in verband met de opnames van de tv-serie. Harry zou al een paar dagen geleden naar Canada zijn gevlogen om nog even tijd door te kunnen brengen met zijn vriendin. Tot en met zaterdag gaan (oud-)militairen die mentaal of fysiek gewond zijn geraakt in verschillende sporten de strijd aan met elkaar.