BRUSSEL – De Belgische premier Charles Michel doet voorlopig nog geen uitspraken over een eventuele sanctie voor prins Laurent. Dat meldt Belga. De jongere broer van koning Filip bezocht afgelopen zomer zonder toestemming van de regering de Chinese ambassade.

Laurent riskeert een deel van zijn jaarlijkse toelage, zijn dotatie, nadat hij meermaals op eigen houtje iets ondernam waarvoor hij toestemming had moeten vragen. De Belgische ministerraad sprak begin deze maand al over de kwestie, binnenkort heeft de ministerraad het er opnieuw over. Ter voorbereiding daarop sprak premier Charles Michel maandag met Laurents advocaat.

Michel wilde ook Laurent zelf spreken, maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De prins meldde zich anderhalve week geleden ziek en liet toen weten de voorkeur te geven aan een gesprek tussen de premier en zijn advocaat.

Dinsdag kreeg Michel van Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) de vraag of er al een gesprek had plaatsgevonden en welke sanctie de regering voor ogen heeft. Michel antwoordde daarop dat hij maandag Laurents advocaat sprak en dat de ministerraad er zich “binnenkort” opnieuw over buigt. De premier bleef “vanuit juridisch oogpunt” erg terughoudend, alleen al om de rechten van de verdediging te respecteren. Hij noemde het nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele sanctie.