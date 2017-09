KOPENHAGEN – Koningin Margrethe is weer aan het werk. De Deense vorstin moest afgelopen weekeinde een militair evenement in het Verenigd Koninkrijk afzeggen omdat ze ziek was, maar ze is weer de oude.

“De koningin is weer op de been. Het was niets ernstigs”, liet een hofwoordvoerder weten aan boulevardkrant BT. Margrethe zou maandag weer aan het werk zijn gegaan. Dinsdagavond wordt ze weer in het openbaar verwacht, dan woont ze met zoon Joachim en dochter Marie een herdenkingsdienst bij in Fredensborg Slot.

Zaterdag werd op het laatste moment besloten dat de 77-jarige vorstin niet naar het Britse Canterbury zou afreizen voor een militair evenement. Margrethe staat aan het hoofd van de Princess of Wales Royal Regiment en zou in die hoedanigheid eregast zijn. In plaats van de koningin woonde de Deense ambassadeur het evenement bij.