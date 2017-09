AMSTERDAM – Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een platformbijeenkomst van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) in Amsterdam. Dat deed ze in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering en ontwikkeling.

Het internationale platform in het Spring House in Amsterdam ging over het verbeteren van bedrijfsmodellen voor de ontwikkeling van kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van bedrijven die de landbouwproducten van boeren afnemen en helpen bij duurzame productie. Ook vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, financiële instellingen en nationale overheden namen deel aan de discussie.

Koningin Máxima richt zich in haar VN-functie op verbetering van toegang tot financiële diensten om economische en sociale ontwikkeling te stimuleren.