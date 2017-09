RIYAD – Een hooggeplaatste Saudische ambtenaar is zijn baan kwijt na de ophef die is ontstaan nadat Yoda naast koning Faisal opdook in een schoolboek. Ook een aantal toezichthouders zit sinds kort thuis, meldt Reuters.

In Saudi-Arabië was ophef ontstaan over de bewerkte foto in het lesboek maatschappijleer. Daarin zat het Star Wars-personage ineens naast koning Faisal toen hij in 1945 het Handvest van de Verenigde Naties ondertekende.

Er zouden meer fouten zijn geslopen in Saudische schoolboeken, wat de ambtenaar en de toezichthouders hun banen kostten.

Foto’s van Yoda en koning Faisal bij de VN vonden al snel hun weg naar social media. De Saudische minister van onderwijs bood via Twitter zijn excuses aan en liet weten dat een gecorrigeerde versie van het schoolboek wordt gedrukt.