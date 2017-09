BRUSSEL – Graaf Henri d’Udekem d’Acoz staat woensdag weer voor de rechter. De oom van de Belgische koningin Mathilde moet zich op verdenking van oplichting melden bij de Brusselse correctionele rechtbank, meldt persbureau Belga.

De graaf, oud-burgemeester van Poperinge, zou samen met compagnon Hans V. een stel uit Vlaams-Brabant voor enkele tienduizenden euro’s hebben opgelicht. Het paar lag in scheiding en zou via Mathilde’s oom in contact zijn gekomen met de 53-jarige oplichter V.

In december werd Henri d’Udekem in Kortrijk met twee anderen ook al veroordeeld voor oplichting. De graaf kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 4125 euro. D’Udekem en zijn medeverdachten gingen in hoger beroep, dat dient eind dit jaar in Gent.