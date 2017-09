OSS – Het museum Jan Cunen in Oss staat vanaf komende zondag in het teken van powervrouwen. In de tentoonstelling is een aparte plek ingeruimd voor de vijf Nederlandse vorstinnen. Van die expositie komt ook een boek.

In het boek Vrouwen van Oranje – Portretten van vijf koninginnen en de expositie worden foto’s getoond van de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en Máxima. Het gaat volgens de samenstellers om “vijf krachtige vrouwen, die de moderne geschiedenis van ons land mede hebben vormgegeven”. De portrettengalerij geeft inzicht in de wijze waarop de vrouwen zich door de jaren heen aan de toeschouwer presenteerden.

De koninginnen zijn niet alleen te zien als ze aan het werk zijn, maar ook in het dagelijks leven. Tegelijkertijd bieden boek en expositie een uitgebreid kunsthistorisch overzicht van diverse kunstenaars. Zo poseerde Emma voor Jan Toorop, schilderde Thérèse Schwartze Wilhelmina en stond Juliana portret voor Sierk Schröder. Marte Röling legde Beatrix vast en Erwin Olaf Máxima.

De portrettengalerij is vanaf 1 oktober tot 14 januari te zien.