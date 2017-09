ÖREBRO – Koning Carl Gustaf heeft zijn cadeau van de universiteit van Örebro in ontvangst genomen. De Zweedse vorst was woensdag bij een seminar over vervuiling van de Oostzee. Hij kreeg het seminar eerder dit jaar als present voor zijn zeventigste verjaardag.

Carl Gustaf is erg begaan met het milieu, vandaar dat hij vol interesse deelnam aan het seminar. Daarin stond de vervuiling door microplastics in de Oostzee centraal. Microplastics zitten in allerlei producten en worden niet afgebroken. In oceanen en zeeën zorgen ze voor veel problemen, zoals plasticsoep.

Over die problematiek liet Carl Gustaf zich uitgebreid informeren. Tijdens het seminar vertelden onderzoekers hoe ze de plasticsoep in de Oostzee te lijf gaan en wat ze doen om ervoor te zorgen dat het water gifvrij wordt. Ook werd er gesproken over hoe de hoeveelheid microplastics in het milieu teruggedrongen zou kunnen worden.