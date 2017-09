Sarah Ferguson, hertogin van York en ex van prins Andrew, krijgt een meer publieke rol als nieuwe ambassadeur van de Britse Hartstichting. ,,Ik ben heel dankbaar voor de steun van de Hartstichting (BHF) en ik ben opgewonden”, zei ‘Fergie’ in een interview met weekblad Hello! Dat deze week is verschenen. ,,Het is lang geleden dat ik in het openbaar ben getreden, dus het is een enorme uitdaging.”

De veel besproken hertogin, moeder van de prinsessen Beatrice en Eugenie, was in haar schulp gekropen door alle negatieve publiciteit rond haar. Ze deed nog wel televisie-optredens en product-promoties, maar dat was in een gecontroleerde omgeving. ,,Negatieve publiciteit kan je hele leven veranderen en veel schade aanrichten”, zei Sarah. ,,Voor het eerst in zeven jaar wil ik weer naar buiten, het is een enorme stap. Groter dan iedereen zich kan voorstellen.”

In het interview vertelde de hertogin trots te zijn op haar dochters. ,,Het enige dat ik echt heel goed heb gedaan in mijn leven is, al zeg ik het zelf, is een goede moeder te zijn. Ik denk dat je dat ook kunt zien aan mijn dochters.” Met hen en ex-echtgenoot Andrew zit ze nog elke twee weken om de tafel om bij te praten en het familieleven te bespreken. ,,We zijn een hecht gezin.”