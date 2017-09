Stichting Ideële Reclame (SIRE) viert 30 oktober het vijftigjarig bestaan en koning Willem-Alexander is aanwezig bij dit feest. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

De jubileumviering vindt plaats in het Tropenmuseum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Willem-Alexander neemt daar het geschenk ‘SIRE 50 jaar’ in ontvangst.

SIRE is een onafhankelijke stichting en wil maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken bij het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers. Om dit te bereiken zet de stichting campagnes in op onder meer tv en radio die met belangeloze hulp van de communicatiebranche tot stand worden gebracht.

Sinds de oprichting zijn er 115 campagnes gevoerd. Voorbeelden zijn ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ en ‘De maatschappij dat ben jij’.