BRUSSEL – De Oegandese president Yoweri Museveni is donderdagmiddag door koning Filip van België ontvangen in een audiëntie op het koninklijk paleis. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International en Çavaria, de koepel van holebi- en transgenderverenigingen, stellen dat België zulke ontmoetingen moet aangrijpen om de situatie van de mensenrechten in het Afrikaanse land aan te kaarten.

“Çavaria rekent erop dat Koning Filip het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Oeganda aankaart”, zo stelde de belangenvereniging voorafgaande aan de ontmoeting. In Oeganda is homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit: homoseksuelen kunnen er veroordeeld worden tot levenslange opsluiting. “Dergelijke ontmoetingen zijn een uitgelezen moment om de Belgische bezorgdheden omtrent de mensenrechten kenbaar te maken”, zegt een woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

Museveni (73) is al sinds 1986 president van het land. Het voorstel om zijn ambtstermijn opnieuw te verlengen stuit op grote tegenstand. In het parlement van Oeganda waren dinsdag knokpartijen uitgebroken en is met stoelen gegooid door zowel leden van de regeringsfracties als oppositieleden. Museveni kan zich opnieuw kandidaat stellen voor een zesde termijn als president mits daarvoor de grondwet wordt gewijzigd en de wettelijke leeftijdsgrens voor het presidentschap wordt geschrapt.