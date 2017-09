Koning Tupou VI van Tonga en koningin Nanasipau’u hebben in de Dusit Prasat troonzaal van het Grand Palace in Bangkok de laatste eer bewezen aan de vorig jaar overleden koning Bhumibol van Thailand. Dat meldden Thaise media donderdag.

Koning Tupou, die vorige week nog in New York was voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, plaatste een grote krans met witte bloemen bij de kist met de stoffelijke resten van de Thaise koning. Eind volgende maand vindt de crematie plaats.

Vorig jaar had kroonprins Tupouto’a ‘Ulukalala al een rouwbezoek gebracht aan Thailand. Ook het koningspaar van Bhutan, de koningen van Bahrein en Lesotho alsmede de keizer en keizerin van Japan hebben persoonlijk afscheid genomen. Over buitenlandse gasten bij de crematie is nog niets bekend gemaakt.