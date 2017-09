Koningin Máxima is dinsdag aanwezig bij de tweede Koning Willem I Lezing over ondernemerschap. Deze vindt plaats bij kwekerij Koppert Cress in Monster, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De lezing markeert de start van de inschrijving voor de tweejaarlijkse ondernemersprijzen van de Koning Willem I Stichting. Hoogleraar Transities van Econonomie en Samenleving Bas van Bavel aan de Universiteit Utrecht neemt de lezing voor zijn rekening. Na afloop vindt een besloten diner plaats.

De eerste lezing, twee jaar geleden in Noordwijk, werd gehouden door minister-president Mark Rutte. Ook toen was Máxima er bij. De koningin is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Máxima is geen onbekende bij Koppert Cress. Ze bezocht het tuinbouwbedrijf in maart ook al omdat het de winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016 was geworden.